La Commission européenne propose un programme de 1,5 MdE pour l'industrie de la défense

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne (CE) a proposé mardi un nouveau programme d'un montant de 1,5 milliard d'euros pour l'industrie de la défense, qui serait financé par le budget de l'Union européenne (UE) pour la période 2025-2027. Ce nouveau programme invite les 27 États membres de l'UE à acquérir au moins 40% des équipements de défense de manière collaborative d'ici à 2030 et de veiller à ce que, d'ici à 2030, la valeur des échanges commerciaux de défense intra-UE représente au moins 35% de la valeur du marché de la défense du bloc. "Pour accroître l'état de préparation de l'industrie européenne dans le domaine de la défense, les États membres doivent investir davantage, mieux, ensemble et européens", a déclaré la Commission dans un communiqué. La guerre menée par la Russie en Ukraine a incité de nombreux pays européens à augmenter leurs dépenses en matière de défense, même si les responsables européens estiment que les efforts purement nationaux sont moins efficaces et souhaitent que les organes de l'UE jouent un rôle plus important dans la politique industrielle de défense. A lire aussi... La Commission européenne cherche également à aider l'industrie européenne de la défense à mieux se préparer aux défis majeurs existants et potentiels, tels qu'une augmentation soudaine de la demande de grandes quantités de munitions d'artillerie. L'exécutif européen a également proposé d'utiliser une partie des bénéfices réalisés sur les avoirs russes gelés pour financer l'achat d'armes pour l'Ukraine. (Reportage Andrew Gray, Bart Meijer et Inti Landauro ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)