La Commission européenne propose de prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a proposé mercredi de prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate, substance active du désherbant Roundup de Bayer AG. Le glyphosate est devenu un sujet de controverse depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conclu en 2015 que ce produit chimique était probablement cancérigène pour l'homme. Bayer soutient le contraire en affirmant que des décennies d'études ont démontré que son produit était sans danger. Pour être acceptée, la proposition de la Commission européenne doit être approuvée par 15 des 27 Etats membres représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne (UE). En juillet, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déclaré n'avoir "pas identifié de domaine de préoccupation critique" empêchant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. (Reportage par Philip Blenkinsop; rédigé par Zhifan Liu)