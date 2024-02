La Commission européenne prête à renoncer à son objectif de réduire de moitié l'usage des pesticides

BRUXELLES, 6 février (Reuters) - Le projet de réduire de moitié l'usage de pesticides dans l'Union européenne pourrait être supprimé, a proposé mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a déploré que le sujet soit devenu un "symbole de polarisation" au moment où l'Europe est confrontée à un vaste mouvement de contestation agricole. "Nos agriculteurs méritent qu'on les écoute", a déclaré la cheffe de l'exécutif européen devant le Parlement européen. "Je sais qu'ils sont préoccupés par l'avenir de l'agriculture et par leur avenir en tant qu'agriculteurs. Mais ils savent aussi qu'il faut aller vers un modèle plus durable afin que leurs exploitations agricoles restent rentables dans les années à venir." Christine Lambert, ancienne présidente de la FNSEA et désormais présidente du COPA-COGECA, un regroupement de syndicats agricoles européens qui se présente comme "la voix des agriculteurs", a immédiatement salué l'annonce sur X. "La pugnacité du COPA-COGECA porte ses fruits", a-t-elle écrit. "COPA-COGECA veut être écouté et portera des propositions réalistes pour concilier souveraineté alimentaire et transitions." Des Pays-Bas à l'Espagne, en passant par la France, l'Allemagne, l'Italie ou la Pologne, les agriculteurs ont exprimé ces dernières semaines leur défiance à l'égard des politiques agricoles publiques, qu'elles soient nationales ou européennes, déplorant notamment une réglementation jugée trop tatillonne en particulier sur l'usage des produits phytosanitaires. Lors d'un sommet européen à l'agenda bousculé par la contestation agricole jeudi dernier, le président français, Emmanuel Macron, a exhorté les autorités européennes à entendre les revendications des agriculteurs. La France a elle-même décidé de suspendre la mise en oeuvre du plan Ecophyto 2030 qui transposait au niveau national les objectifs européens en matière de réduction de l'usage des pesticides. (Rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Nicolas Delame)