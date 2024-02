La Commission européenne présentera une proposition sur la défense dans trois semaines

La Commission européenne présentera une proposition sur la défense dans trois semaines













MUNICH, 17 février (Reuters) - La Commission européenne présentera une proposition de stratégie industrielle de défense dans trois semaines, a déclaré samedi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et ouvrira également un bureau d'innovation en matière de défense en Ukraine. "L'Europe doit renforcer sa base industrielle (...) Je suis une transatlantiste convaincue et, en même temps, nous devons construire une Europe forte, cela va de pair", a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une table ronde à la conférence de Munich sur la sécurité. (Reportage Julia Payne et Andrew Gray ; version française Kate Entringer)