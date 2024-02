La Commission européenne ouvre une enquête sur le sauvetage de Corsair

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a ouvert lundi une enquête approfondie sur le plan de sauvetage révisé de la compagnie aérienne Corsair et sur la question de savoir si ce plan peut rétablir sa viabilité à long terme tout en limitant les distorsions de concurrence. La France a demandé l'an dernier à Bruxelles l'autorisation de modifier un plan de restructuration approuvé par la Commission européenne en 2020 pour la compagnie aérienne française, mise en difficultés par la pandémie de COVID-19, en faisant valoir que des événements extérieurs exceptionnels et imprévisibles avaient eu un impact particulièrement négatif sur le groupe. L'enquête examinera également si les contributions de Corsair ou du marché aux coûts de restructuration sont suffisantes et exemptes de toute aide, si l'aide d'État est proportionnée et si la France reçoit la juste rémunération des subventions, a déclaré la Commission européenne. Basée à l'aéroport de Paris-Orly, Corsair dessert principalement les territoires français d'outre-mer. (Reportage Foo Yun Chee, version française Diana Mandiá)