La Commission européenne dit continuer à négocier avec le Mercosur

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a fait savoir mardi qu'elle poursuivait les négociations en cours sur le Mercosur, un projet de traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, au lendemain des déclarations de l'Elysée qui a dit penser que les pourparlers au Brésil allaient prendre fin. "Les discussions se poursuivent et l'Union européenne continue de remplir ses objectifs de conclure un accord qui respecte les objectifs de durabilité et nos sensibilités, particulièrement l'agriculture", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne. Lundi, un conseiller de l'Elysée a laissé entendre que l'UE jugeait impossible de conclure un accord dans les conditions actuelles. "Notre compréhension, c'est qu'elle a bien instruit à ses négociateurs de mettre fin aux sessions de négociations qui étaient en cours au Brésil et en particulier de la visite qui avait été envisagée du vice-président de la Commission dans l'hypothèse d'une conclusion", a-t-il dit. La Commission européenne et le Mercosur - Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, le Venezuela étant suspendu - ont conclu un accord commercial en juin 2019 après une vingtaine d'années de négociations mais le processus de ratification est bloqué depuis lors en raison d'objections soulevées par de nombreux Etats membres de l'UE. La France en particulier, confrontée comme d'autres Etats européens à une fronde du monde agricole, s'oppose en l'état à la signature d'un traité, a rappelé vendredi le Premier ministre Gabriel Attal. Des discussions ont repris entre les deux blocs, l'UE cherchant à obtenir des garanties supplémentaires sur l'environnement et la déforestation. Le porte-parole de la Commission européenne a déclaré que le vice-président de l'exécutif bruxellois en charge du Commerce, Valdis Dombrovskis, était prêt à se rendre en Amérique du Sud quand un accord serait trouvé. "Mais sur la base des dernières réunions que nous avons eues, il ne semble pas que ce soit le cas pour le moment", a-t-il ajouté. (Rédigé par Philip Blenkinsop ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)