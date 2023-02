La Commission européenne demande à son personnel de supprimer TikTok des téléphones

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne demande à ses employés de supprimer l'application mobile chinoise de partage de vidéos TikTok de leurs téléphones professionnels, a déclaré jeudi Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur. Thierry Breton a déclaré lors d'une conférence de presse que l'organe exécutif de l'Union Européenne était très attentif à la cybersécurité, refusant de fournir plus de détails sur l'existence éventuelle d'incidents impliquant TikTok. Euractiv, réseau de médias européens, a rapporté en premier la décision de la Commission Européenne. (Reportage Foo Yun Chee ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)