La Commission européenne approuve le vaccin de Moderna

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a donné mercredi son feu vert au vaccin contre le COVID-19 développé par le laboratoire biotechnologique américain Moderna, quelques heures après l'approbation du produit par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le vaccin de Moderna est le deuxième vaccin autorisé dans l'Union européenne après celui de Pfizer et BioNTech, qui a commencé à être administré dans les pays du bloc le 27 décembre dernier.

"Nous fournissons des vaccins #COVID19 sûrs et efficaces aux Européens. Nous venons d'autoriser le vaccin de @moderna_tx, le 2e à être approuvé dans l'UE. L'Europe a obtenu 2 milliards de doses de potentiels vaccins - plus qu'assez pour nous protéger tous. #StrongerTogether", a tweeté la présidente de la CE, Ursula von der Leyen.

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA s'était déjà réuni lundi, deux jours avant la date initialement prévue, pour approuver le vaccin du laboratoire américain mais n'avait pas statué.

Le vaccin Moderna a déjà été approuvé au Canada, aux Etats-Unis et en Israël. Selon les résultats des essais cliniques, il est efficace à 95% et n'entraîne pas d'effets secondaires graves.

L'EMA autorise son utilisation pour les personnes de 18 ans et plus, après évaluation des données sur sa qualité, sa sûreté et son efficacité.

L'agence européenne a recommandé l'usage du vaccin de Pfizer et de BioNTech le 21 décembre.

Ces deux vaccins s'appuient sur la technologie innovante de l'ARN messager.

L'UE a commandé 160 millions de doses du vaccin Moderna, qui a l'avantage de ne pas devoir être stocké à très basses températures contrairement à son concurrent développé par Pfizer et BioNTech.

Le vaccin Moderna s'administre en deux doses à 28 jours d'intervalle.

Lundi, la société de biotechnologie américaine a annoncé relever son objectif de production pour 2021 à au moins 600 millions de doses, soit 100 millions de doses de plus que dans ses précédentes projections.

La campagne de vaccination des 450 millions d'Européens a débuté fin décembre, de manière inégale selon les pays membres de l'UE.

Sa lenteur en France a donné lieu à des critiques qui ont contraint le gouvernement à revoir sa stratégie.

(Bart Meijer, Josephine Mason, Marine Strauss, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)