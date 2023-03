La Commission européenne approuve le projet d'acquisition par Orange des belges Voo et Brutélé

PARIS (Reuters) - La Commission européenne a approuvé lundi le projet d'acquisition par Orange des belges Voo et Brutélé. Cette approbation est conditionnée au respect d'un ensemble d'engagements proposés par Orange, a indiqué la Commission dans un communiqué. La CE avait ouvert en juillet une enquête approfondie sur le projet de rachat craignant que "l'opération envisagée ne réduise la concurrence sur les marchés de détail de la fourniture de services d'internet fixe, de services audiovisuels et d’offres groupées 'multiple-play' (...) dans certaines parties de la Belgique". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)