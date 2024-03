La colonisation israélienne s'étend à un rythme record, selon l'Onu

GENEVE (Reuters) - Les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie occupée s'étendent à un rythme record et le morcellement territorial qui en résulte risque d'empêcher toute création concrète d'un État palestinien, a déclaré vendredi le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'Onu. Volker Türk a également estimé que la colonisation, qui se traduit par un transfert de population, était constitutive d'un crime de guerre. "La violence des colons et les violations (du droit international) liées aux colonies ont atteint de nouveaux niveaux choquants et risquent d'écarter toute possibilité concrète d'établir un Etat palestinien viable", dit Volker Türk dans un communiqué accompagnant un rapport du Conseil des droits de l'Homme de l'Onu. Le rapport de 16 pages, qui s'appuie sur les constatations des agences onusiennes ainsi que sur d'autres sources, documente la création de 24.300 nouveaux logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée entre octobre 2022 et octobre 2023. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis que l'Onu a commencé ce décompte en 2017. A lire aussi... Le document relève également une hausse spectaculaire de l'intensité, de la gravité et de la régularité des violences commises par les colons israéliens et par les forces de sécurité contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, en particulier depuis les attaques meurtrières du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les Etats-Unis, principaux alliés d'Israël, ont critiqué les récents projets de construction de logements dans les colonies de Cisjordanie occupée dévoilés par le gouvernement israélien, les jugeant "incompatibles" avec le droit international. (Rédigé par Emma Farge, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)