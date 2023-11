La Colombie rappelle son ambassadeur en Israël

BOGOTA (Reuters) - La Colombie a rappelé son ambassadeur en Israël en raison du conflit à Gaza, a annoncé mardi le président colombien Gustavo Petro dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. "J'ai décidé de rappeler notre ambassadeur en Israël. Si Israël n'arrête pas le massacre du peuple palestinien, nous ne pouvons pas rester là-bas", a-t-il dit. Le Chili a déclaré mardi qu'il rappelait son ambassadeur en Israël pour consultations en raison de ce qu'il a décrit comme des violations du droit humanitaire international commises par Israël lors des récentes opérations militaires menées dans la bande de Gaza. La Bolivie a de son côté indiqué mardi qu'elle rompait ses liens diplomatiques avec Israël, accusant l'Etat hébreu de commettre des crimes contre l'humanité avec ses attaques dans la bande de Gaza. (Reportage Oliver Griffin; version française Camille Raynaud)