La colère des agriculteurs s'étend, le gouvernement reste mobilisé

La colère des agriculteurs s'étend, le gouvernement reste mobilisé













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La colère des agriculteurs ne montrait aucun signe d'apaisement mardi avec des actions qui se multipliaient partout en France en dépit de la mobilisation du gouvernement. Le mouvement de protestation, qui est monté en puissance ces derniers jours, a été endeuillé par un accident survenu tôt mardi lorsqu'une femme est morte percutée par un véhicule à un point de blocage mis en place dans l'Ariège. Le mari et la fille de la victime ont été gravement blessés. Selon le procureur de la République auprès du tribunal de Foix, Olivier Mouysset, le véhicule a percuté un mur de bottes de paille érigé en travers de la route nationale 20 à Pamiers avant de heurter les trois victimes présentes avec plusieurs dizaines d'autres agriculteurs sur un campement installé juste derrière. L'accident ne semble pas intentionnel, d'après les premiers éléments de l'enquête, a ajouté le procureur. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est attendu sur place plus tard dans la journée, a fait savoir Gabriel Attal. "Notre Nation est bouleversée et solidaire", a réagi le Premier ministre sur X (ex-Twitter). Ce drame survient au lendemain d'une rencontre entre Gabriel Attal et des représentants des syndicats agricoles, qui réclament des mesures rapides face au malaise de la profession. Les agriculteurs protestent notamment contre la précarisation de leur activité, la multiplication des normes et les différences de traitement par rapport à d'autres pays extra-européens. Des barrages bloquaient mardi de nouveaux axes routiers, dont l'A7 dans la vallée du Rhône et l'A63 près de Bayonne dans le Sud-Ouest, qui s'ajoutent aux actions déjà menées ces derniers jours, notamment sur l'A64 près de Toulouse. "Je veux redire l'urgence que la France (...) a à prendre des décisions rapides pour redonner des perspectives au monde agricole. Ce mouvement est sans précédent, il faut apporter des réponses profondes et rapides", a déclaré le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, mardi sur RMC. Sur X, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux agriculteurs, assurant "avoir demandé au gouvernement d'être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez". Réagissant à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement, Gabriel Attal a dit vouloir "avancer sans tabou, sans faux semblant", évoquant les "enjeux à très court terme" sur le versement des aides dues aux agriculteurs face aux catastrophes et maladies, les négociations commerciales ou encore la question des normes et de leur simplification. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution de Sudip Kar-Gupta et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)