La CNIL sanctionne Yahoo! d'une amende de 10 ME sur les cookies

PARIS, 18 janvier (Reuters) - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a annoncé jeudi avoir infligé à la société américaine de services internet Yahoo! une amende de 10 millions d'euros pour des manquements concernant l'usage des cookies. La CNIL a sanctionné Yahoo! pour ne pas avoir respecté le choix des internautes qui refusaient les cookies sur son site " Yahoo.com" et pour ne pas avoir permis aux utilisateurs de sa messagerie "Yahoo! Mail" de librement retirer leur consentement aux cookies, a-t-elle précisé dans un communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)