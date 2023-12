La circulation des trains Eurostar va reprendre dimanche

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La circulation des trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles reprendra dimanche, a annoncé samedi soir l'exploitant ferroviaire, après l'interruption totale du service samedi en raison d'une inondation dans un tunnel sous la Tamise, près de Londres. Si le trafic pourra reprendre dimanche matin et si aucun train ne devrait être annulé, Eurostar prévient dans un communiqué que les rames circuleront à vitesse réduite dans la matinée, ce qui risque d'entraîner des retards. L'exploitant dit par ailleurs s'attendre à une très forte fréquentation dans les gares concernées, plusieurs dizaines de milliers de voyageurs ayant dû reporter leur départ samedi. Les voyageurs peuvent réserver un nouveau billet sans frais ou se faire rembourser, a précisé Eurostar. L'origine de l'inondation qui a affecté le tunnel situé entre la gare de St Pancras et la commune d'Ebbsfleet, à l'est de Londres, n'a pas encore été établie. C'est la deuxième fois que le trafic Eurostar est fortement perturbé dans cette période des fêtes de fin d'année, après une grève surprise des employés français de Getlink, la société gestionnaire du tunnel sous la Manche, le 21 décembre. (Tassilo Hummel, Nicolas Delame et Tangi Salaün)