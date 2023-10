La CIJ va examiner une demande de l'Arménie

LA HAYE (Reuters) - La Cour internationale de Justice (CIJ) va examiner jeudi une demande de l'Arménie qui réclame notamment le retrait des personnels militaires et policiers azerbaïdjanais des établissements civils du Haut-Karabakh, a annoncé la CIJ vendredi. Il s'agira de la quatrième demande de mesures d'urgence entendue par la CIJ, dans le cadre de deux litiges juridiques qui opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux États s'accusent mutuellement devant la CIJ d'avoir violé la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En février, la plus haute juridiction des Nations unies a ordonné à l'Azerbaïdjan de garantir la libre circulation dans le corridor de Latchine, seule voie terrestre reliant l'Arménie à l'enclave disputée du Haut-Karabakh. L'Onu avait déjà exigé des deux parties qu'elles s'abstiennent de toute action susceptible d'aggraver leur différend en décembre de l'année dernière. Plus de 100.000 Arméniens du Haut-Karabakh ont fui l'enclave pour gagner l'Arménie depuis la prise du territoire montagneux par Bakou après une opération militaire éclair le 19 septembre, selon les autorités d'Erevan. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de "nettoyage ethnique" dans la région, ce que Bakou réfute. La CPI, basée à la Haye, est le tribunal des Nations unies chargé de résoudre les différends entre les pays. Ses décisions sont contraignantes, mais elle ne dispose pas de moyens directs pour les faire appliquer. (Reportage Stephanie van den Berg ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)