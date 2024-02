La CIJ se dit compétente pour trancher le différend entre Kyiv et Moscou

La CIJ se dit compétente pour trancher le différend entre Kyiv et Moscou













LA HAYE, 2 février (Reuters) - La Cour de justice internationale (CIJ) s'est déclarée vendredi compétente pour juger le litige opposant l'Ukraine à la Russie, accusée par Kyiv de violation du droit international après l'invasion du 24 février 2022. Les autorités ukrainiennes avaient saisi le tribunal de La Haye le 26 février après que la Russie eut justifié son "opération spéciale" contre leur pays par des accusations de "génocide" dans l'Est russophone. Ces allégations contrevenaient, soulignaient-elles, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La CIJ avait ordonné en mars 2022 la cessation des opérations militaires russes. Moscou avait alors engagé un recours, estimant que la cour n'était pas compétente en la matière. (Reportage Stephanie van den Berg et Bart Meijer;)