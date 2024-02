La CIJ doit se prononcer sur sa compétence dans le litige opposant l'Ukraine et la Russie

par Stephanie van den Berg LA HAYE, 2 février (Reuters) - La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'Onu qui siège à La Haye, décidera vendredi si la procédure concernant le litige opposant l'Ukraine à la Russie doit se poursuivre. L'Ukraine a déposé une plainte auprès de la CIJ peu après le début de l'invasion russe, qui a débuté le 24 février 2022. Kyiv estime que Moscou a violé la Convention sur le génocide de 1948 en justifiant son invasion par la nécessité de mettre fin un génocide présumé des populations russophones de l'est de l'Ukraine. Lors d'audiences qui se sont tenues en septembre dernier, les avocats représentant la Russie ont demandé aux juges de rejeter l'affaire, affirmant que les arguments juridiques présentés par l'Ukraine étaient erronés et que la Cour n'était pas compétente pour juger cette affaire. Kyiv a affirmé qu'il n'y avait pas de risque de génocide dans l'est de l'Ukraine, où elle combat les forces soutenues par la Russie depuis 2014. Moscou a estimé que Kyiv utilisait cette affaire comme un moyen détourné pour obtenir une décision sur la légalité de l'action militaire de la Russie. Plus d'une vingtaine d'Etats européens, ainsi que l'Australie et le Canada, ont apporté leur soutien à l'Ukraine en remettant des déclarations officielles à la Cour, soulignant qu'ils estimaient que l'affaire devait être poursuivie. (Reportage Stephanie van den Berg; version française Camille Raynaud)