La CIA cherche à recruter des défecteurs russes

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'Agence centrale de renseignement des États-Unis (CIA), qui tente de recruter davantage de défecteurs russes, a publié une vidéo ciblant des responsables moscovites et les invitant à dénoncer un système truffé, selon eux, de menteurs. Le directeur de la CIA , William Burns, a déclaré en juillet que la désaffection de certains Russes à l'égard de la guerre en Ukraine créait une occasion rare de recruter des espions, et que la CIA ne la laisserait pas passer. L'agence a publié sur les réseaux sociaux une vidéo en russe intitulée "Pourquoi j'ai pris contact avec la CIA - pour moi-même", qui montre un acteur jouant le rôle d'un fonctionnaire russe. "J'ai insisté auprès de tout le monde sur le fait qu'il était peu scrupuleux de déformer la vérité dans les rapports, mais ceux qui ont gravi les échelons sont ceux qui ont fait la même chose", dit la voix off en russe. "Ceux qui vous entourent ne veulent peut-être pas entendre la vérité. Mais nous la voulons", dit la vidéo avant de détailler les moyens de contacter la CIA, qui est basée à Langley, en Virginie. Après les échecs cuisants des attentats du 11 septembre et de la guerre en Irak, l'agence d'espionnage américaine a revendiqué une victoire en matière de renseignement lors de l'invasion de l'Ukraine, en dénonçant longtemps à l'avance les plans du Kremlin. (Reportage Guy Faulconbridge ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)