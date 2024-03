La Chine veut "transformer" son modèle économique, vise une croissance autour de 5%

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires) par Antoni Slodkowski, Andrew Hayley et Eduardo Baptista PEKIN, 5 mars (Reuters) - La Chine vise cette année un objectif de croissance d'environ 5% alors qu'elle oeuvre à transformer son modèle de développement, réduire la surcapacité industrielle, apaiser les risques dans le secteur immobilier et supprimer les dépenses inutiles des municipalités, a déclaré mardi le Premier ministre Li Qiang lors de la réunion annuelle du Congrès national du peuple (CNP). A lire aussi... L'objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) est similaire à celui de 2023 mais nécessitera cette année davantage de mesures de stimulus pour être atteint, alors que la deuxième économie mondiale reste dépendante des investissements publiques dans les infrastructures - des dépenses ayant provoqué une dette vertigineuse des municipalités. Les difficultés de l'économie chinoise à rebondir durablement à la suite de la crise sanitaire du COVID ont mis en exergue l'an dernier les profonds déséquilibres structurels du pays, entre la faiblesse de la consommation des ménages et des retours sur investissement de plus en plus bas, une situation qui a entraîné des appels à un nouveau modèle de développement. Par ailleurs, la crise du secteur immobilier et la déflation croissante ont alimenté la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils prennent de nouvelles mesures. "Nous ne devons pas perdre de vue le pire scénario possible et devons être bien préparés face à tous les risques et défis", a déclaré Li Qiang devant les parlementaires. "Nous devons en particulier aller de l'avant en transformant le modèle de croissance, en effectuant des ajustements structurels, en améliorant la qualité et la performance", a-t-il ajouté. Aucun détail n'a été communiqué dans l'immédiat sur les changements que Pékin entend mettre en oeuvre. S'agissant de l'objectif de croissance pour 2024, les décideurs ont "pris en compte la nécessité de soutenir l'emploi et les salaires, et de prévenir et de désamorcer les risques", a indiqué Li Qiang, précisant que la Chine entendait avoir une position fiscale "proactive" et une politique monétaire "prudente". Le déficit anticipé cette année sera de 3% du PIB, contre 3,8% l'an dernier. D'après des analystes, la Chine devrait à l'avenir revoir à la baisse ses ambitions de croissance annuelle. Le Fonds monétaire international (FMI) a dit anticiper une croissance économique chinoise de 4,6% cette année, avant un déclin progressif pour reculer à 3,5% en 2028. Il est rare que le CNP serve à opérer des virages politiques majeurs. (Reportage du bureau de Pékin; version française Jean Terzian)