La Chine veut renforcer sa coopération avec la Biélorussie, dit Xi

La Chine veut renforcer sa coopération avec la Biélorussie, dit Xi













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine souhaite continuer à renforcer sa coopération stratégique avec la Biélorussie, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping, cité par l'agence Chine nouvelle, après une rencontre avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. La Chine souhaite aussi renforcer la coordination avec la Biélorussie dans les instances multilatérales telles que les Nations unies ou l'Organisation de coopération de Shanghaï, a ajouté Xi Jinping. Le président chinois a également dit à son homologue biélorusse que leurs deux pays devraient développer leurs liens économiques et commerciaux ainsi que des partenariats industriels, selon Chine nouvelle. (Rédigé par Ella Cao et Liz Lee; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)