La Chine veut étendre son influence en Asie centrale à travers un grand plan de développement

XIAN, Chine (Reuters) - Le président chinois, Xi Jinping, a dévoilé vendredi un grand plan pour le développement de l'Asie centrale, allant de la construction d'infrastructures à l'accélération des échanges commerciaux, assumant ainsi un nouveau rôle de leader dans une région qui a traditionnellement été une sphère d'influence russe. La Chine est prête à coordonner des stratégies de développement avec le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, et à promouvoir leur modernisation, a déclaré Xi Jinping au sommet Chine-Asie centrale dans le nord-ouest de la Chine. "Ce sommet a donné un nouvel élan au développement et à la revitalisation des six pays, et a injecté une forte énergie positive dans la paix et la stabilité régionales", a-t-déclaré plus tard lors d'une conférence de presse avec ses homologues d'Asie centrale. "Nous allons promouvoir ensemble un nouveau paradigme de coopération gagnant-gagnant de haut niveau et profondément complémentaire." Par son engagement, la Chine se place en première ligne dans la course à l'influence politique dans cette région riche en ressources, alors que la Russie est accaparée par sa guerre en Ukraine et que le retrait des forces américaines d'Afghanistan a considérablement diminué la présence des États-Unis dans la région. Les cinq anciennes républiques soviétiques, qui disposent d'un réseau de corridors commerciaux, offrent à la Chine des voies alternatives pour le transport de carburant ou de denrées alimentaires, alors qu'elle est en quête d'une plus grande sécurité alimentaire et énergétique. "Pour soutenir notre coopération et le développement de l'Asie centrale, la Chine fournira aux pays d'Asie centrale un total de 26 milliards de yuans (3,42 milliards d'euros) de soutien financier et de subventions", a déclaré Xi Jinping. Le dirigeant a également appelé la Chine et l'Asie centrale à accroître leurs échanges de pétrole et de gaz, à développer la coopération énergétique à travers les chaînes industrielles, et à renforcer la coopération dans le domaine des nouvelles énergies et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Il n'a pas mentionné l'Ukraine qui faisait elle-aussi partie de l'Union soviétique. "La Chine est prête à aider les pays d'Asie centrale à améliorer l'application de la loi, la sécurité et la construction de capacités de défense", a déclaré Xi Jinping. (Reportage Andrew Hayley ; avec la contribution de la salle de presse de Pékin ; rédigé par Ryan Woo ; version française Gaëlle Sheehan)