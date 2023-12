La Chine va stimuler la demande intérieure et la reprise économique en 2024

La Chine va stimuler la demande intérieure et la reprise économique en 2024













PEKIN, 8 décembre (Reuters) - La Chine va stimuler la demande intérieure et soutenir la reprise économique, a décidé le Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) lors de sa réunion sur le travail économique en 2024, ont rapporté vendredi les médias d'Etat chinois. La Chine va continuer de mettre en place une politique monétaire prudente et une politique budgétaire proactive l'an prochain, ont rapporté les médias d'Etat. La Chine va "renforcer la vitalité économique, prévenir et résoudre les risques, améliorer les demandes sociales, consolider et améliorer la tendance positive de la reprise économique, continuer à promouvoir une amélioration effective de la qualité de la croissance de l'économie", selon Chine Nouvelle. Les investisseurs scrutent de près les décisions économiques prises par la Chine pour les prochaines années. Pékin a lancé une série de mesures ces derniers mois pour revitaliser une économie qui connaît une reprise poussive après l'épidémie de COVID-19 et fait face à une grave crise de l'immobilier, à l'endettement des gouvernements locaux, à un ralentissement de la croissance mondiale et à une hausse des tensions géopolitiques. La banque centrale chinoise a réduit modestement les taux d'intérêt et injecté davantage de liquidités ces derniers mois pour soutenir la croissance. Les observateurs estiment que la croissance chinoise devrait être de 5% cette année, en adéquation avec les objectifs du gouvernement chinois. Le Politburo, organe décisionnel du PCC, a également étudié des projets relatifs à la lutte contre la corruption et sur la régularisation des actions disciplinaires du Parti, a ajouté Chine Nouvelle. (Rédaction de Pékin; version française par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)