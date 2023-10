La Chine va soutenir la reprise économique et "limiter les risques" (Banque de Chine)

SHANGHAI (Reuters) - La Chine va promouvoir une reprise économique durable, se concentrant sur la demande intérieure tout en évitant les risques financiers, a déclaré le gouverneur de la Banque de Chine, Pan Gongsheng, dans un rapport publié samedi. La banque centrale chinoise va affiner sa politique pour la rendre plus "précise et énergique" tout en guidant les institutions financières à baisser les taux d'intérêt réels et à réduire les coûts de financement pour les entreprises et les particuliers, a indiqué Pan Gongsheng dans le rapport publié sur le site internet de la Banque de Chine. Des efforts seront réalisés pour activer les marchés de capitaux et renforcer la confiance des investisseurs, a-t-il ajouté. L'économie chinoise a connu une croissance plus forte qu'attendu au troisième trimestre alors que la consommation et l'activité industrielle en septembre étaient également en hausse, suggérant qu'une récente vague de mesures politiques a porté ses fruits. Un éventail de mesures de stimulus mis en oeuvre récemment a permis à la deuxième économie mondiale de se stabiliser, mais la crise prolongée du secteur immobilier, les craintes sur l'emploi et la dégradation de la confiance des entreprises privées font partie des risques qui pèsent sur cette dynamique positive. (Casey Hall; version française Zhifan Liu)