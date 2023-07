La Chine va restreindre ses importations alimentaires du Japon

La Chine va restreindre ses importations alimentaires du Japon













PEKIN, 7 juillet (Reuters) - La Chine va interdire l'importation de produits alimentaires provenant de certaines préfectures du Japon pour des raisons de sécurité, ont annoncé vendredi les douanes chinoises, citant la décision de Tokyo de déverser dans l'océan les eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima. Dans un communiqué, les douanes chinoises ont indiqué aussi que les produits alimentaires, particulièrement les produits aquatiques, provenant d'autres régions du Japon feraient l'objet d'un contrôle accru. La Chine, principal importateur de fruits de mer japonais, a publiquement affiché sa ferme opposition au projet du Japon de déverser dans l'océan Pacifique les eaux contaminées de Fukushima, dénonçant une menace environnementale et sanitaire. Avec cette démarche, Pékin veut s'assurer qu'aucun produit alimentaire japonais contaminé par des particules radioactives ne soit exporté vers la Chine, pour protéger la sécurité alimentaire des consommateurs chinois, ont déclaré les douanes. (Reportage Ella Cao et Bernard Orr; version française Jean Terzian)