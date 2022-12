La Chine va renforcer son soutien aux secteurs de la restauration et du tourisme

PEKIN (Reuters) - La Chine va renforcer son soutien financier aux entreprises de la restauration et du tourisme, durement frappées par l'épidémie de COVID-19, a annoncé mardi l'autorité de régulation du secteur bancaire et celle de l'assurance.

Le secteur des services a été le plus touché par les restrictions sanitaires imposées par Pékin, qui ont entraîné la fermeture de nombreux restaurants.

"La reprise et l'expansion de la consommation seront une priorité", a déclaré la Commission de régulation des banques et des assurances (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) dans un communiqué.

L'achat de biens onéreux comme les véhicules à énergie nouvelle (électriques et hybrides rechargeables) sera encouragé, a indiqué la CBIRC.

La Chine va également accroître son soutien en faveur de l'investissement et des entreprises privées.

Les ventes au détail ont chuté de 5,9% en novembre, la plus forte baisse depuis le mois de mai, lorsque la métropole de Shanghaï vivait sous confinement.

Avec les difficultés persistantes du secteur immobilier, la CBIRC s'est engagée à satisfaire des besoins de financement raisonnables et à améliorer les bilans des principaux promoteurs.

Le régulateur répondra également de manière proactive aux risques de détérioration de la qualité des actifs de crédit et encouragera les banques à renforcer la cession des prêts non performants.

(Ellen Zhang et Meg Shen, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)