La Chine va renforcer la coordination de ses politiques pour soutenir la croissance-presse

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine va renforcer la coordination de ses différentes politiques afin de soutenir l'activité économique et d'atteindre son objectif de croissance pour cette année, d'après une réunion gouvernementale rapportée par un média d'Etat mercredi. La réunion, qui s'est tenue mercredi, intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes sur l'économie chinoise, face à une crise immobilière persistante, des pressions déflationnistes et un ralentissement de la consommation des ménages et de la production industrielle. Les derniers indicateurs moroses en provenance de Chine ont accru la pression sur les autorités pour qu'elles mettent en place des mesures d'envergure pour soutenir l'économie. D'après la réunion gouvernementale qui était présidée par le Premier ministre Li Qiang, la Chine va continuer à développer ses mesures pour soutenir la consommation et promouvoir l'investissement. Aucun détail n'a été fourni. Pékin s'est engagé à augmenter la part de la consommation des ménages dans le produit intérieur brut (PIB) afin de soutenir la croissance économique, faute de pouvoir pousser davantage les investissements dans les infrastructures et l'immobilier, alimentés par l'endettement, et de compter sur les exportations qui se sont effondrées avec l'affaiblissement de la demande mondiale. Si les autorités ont multiplié les annonces politiques sur les moyens de stimuler la croissance, elles n'ont annoncé aucune mesure de relance directe telles que des chèques et des réductions d'impôts pour les ménages. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)