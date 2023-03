La Chine va recommencer à délivrer des visas aux étrangers

PEKIN (Reuters) - La Chine va recommencer à délivrer à compter de mercredi toutes les catégories de visas aux étrangers, marquant l'ultime étape de sa réouverture des frontières nationales après trois ans de mesures sanitaires strictes face à la pandémie de coronavirus. Cette décision, annoncée après que les autorités ont dit le mois dernier être parvenues à enrayer une résurgence récente du COVID-19, devrait permettre de favoriser le rebond de la deuxième économie mondiale, dont la croissance a été l'an dernier la plus faible depuis près de cinq décennies. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les zones du pays pour lesquelles aucun visa n'était nécessaire avant la crise sanitaire seraient de nouveau accessibles librement. Les étrangers résidant à Hong Kong et Macao pourront de nouveau se rendre en Chine continentale sans visa d'entrée. Pékin a mis fin abruptement à sa politique de "zéro COVID" en décembre, avant de rouvrir en janvier les frontières chinoises et de retirer son avertissement concernant les voyages vers l'étranger. Cela a permis un important rebond des déplacements, notamment avec les festivités du Nouvel An lunaire. Li Qiang, le nouveau Premier ministre chinois, avait vanté lundi la politique adoptée par Pékin, qui est parvenu selon lui à réaliser une "transition en douceur", en moins de deux mois, pour sortir des restrictions sanitaires. S'exprimant lors de la clôture de la session plénière annuelle du Parlement, il avait ajouté que les stratégies et mesures décidées par les autorités avaient été complètement correctes. (Reportage Bernard Orr, Ryan Woo et Wang Jing; version française Jean Terzian)