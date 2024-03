La Chine va promouvoir la coopération et consolider l'amitié avec la Russie

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine est prête à travailler avec la Russie pour favoriser la coopération et consolider l'amitié entre les deux pays, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'une conférence de presse organisée à Pékin en marge de la réunion annuelle du Parlement. La Chine et la Russie ont proclamé en 2022 un partenariat "sans limite" lors d'un déplacement de Vladimir Poutine en Chine à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, quelques jours seulement avant l'invasion russe de l'Ukraine. (Reportage Ethan Wang; version française Camille Raynaud)