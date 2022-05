La Chine va prendre des mesures supplémentaires pour soutenir l'économie

PÉKIN, 23 mai (Reuters) - La Chine va adopter un ensemble de mesures ciblées et vigoureuses afin de ramener ses opérations économiques à la normale, a déclaré lundi le gouvernement, cité par les médias d'État.

Pékin accordera des crédits d'impôt à un plus grand nombre de secteurs et augmentera les réductions d'impôt annuelles de plus de 140 milliards de yuans (19,78 milliards d'euros) pour les porter à 2.640 milliards de yuans, selon le gouvernement.

La Chine compte également réduire les taxes sur l'achat de certains véhicules particuliers de 60 milliards de yuans, ont rapporté les médias d'Etat.

Le Politburo avait annoncé en avril des mesures pour aider les industries et les petites entreprises touchées par le COVID-19, pour stimuler l'investissement et accélérer la construction d'infrastructures. (Reportage Kevin Yao et Bureau de Pékin; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)