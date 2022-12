La Chine va prendre des mesures de soutien à l'économie

PEKIN, 21 décembre (Reuters) - Les autorités chinoises ont décidé de prendre une série de mesures de soutien à l'économie pour poser les bases d'une croissance solide en 2023, rapportent mercredi les médias officiels en citant le gouvernement.

Le gouvernement a déjà mis en place ces derniers mois des mesures de soutien à l'économie, plombée par les restrictions imposées dans le cadre de la politique de "zéro-covid" qui était en place jusqu'à récemment.

Pour sortir de l'ornière, la Chine entend accélérer de gros projets d'investissement et la rénovation des infrastructures existantes, rapportent les médias officiels à l'issue d'un conseil des ministres.

Pékin entend aussi accroître son aide aux entreprises privées et "mieux équilibrer" le rapport entre politique de prévention du COVID-19 et développement socio-économique du pays, ajoutent-t-ils, alors que l'épidémie est en fort rebond en Chine depuis l'assouplissement des restrictions sur fond de mécontentement populaire. (Rédigé par le bureau de Pékin et Kevin Yao, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)