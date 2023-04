La Chine va inspecter des navires dans le détroit de Taïwan

PÉKIN, 6 avril (Reuters) - L'administration de sécurité maritime de la province de Fujian, en Chine, a annoncé avoir lancé une opération spéciale d'inspection de trois jours dans le centre et le nord du détroit de Taïwan. Cette décision intervient alors que les tensions entre Pékin et Taipei se sont exacerbées après la rencontre mercredi en Californie entre le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. L'opération prévoit notamment l'inspection de navires marchands dans le détroit de Taïwan "afin d'assurer la sécurité de la navigation et d'assurer le fonctionnement sûr et ordonné des principaux projets sur l'eau". L'autorité en charge des ports rattachée au ministère taïwanais des Transports a indiqué dans un communiqué publié tard mercredi qu'elle avait déposé une plainte auprès de la Chine contre cette mesure. L'autorité a ajouté qu'elle avait demandé aux opérateurs maritimes de refuser les requêtes que la Chine pourrait leur adresser et de prévenir les garde-côtes taïwanais immédiatement afin qu'ils leur viennent en aide. (Reportage rédaction de Pékin, Liz Lee et Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)