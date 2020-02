La Chine va exempter de surtaxes des produits US supplémentaires

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine a annoncé mardi qu'elle accepterait des demandes pour de nouvelles exemptions de droits de douane concernant 696 produits importés des Etats-Unis, parmi lesquels des produits agricoles et énergétiques clés comme le porc, le boeuf, le soja et le gaz naturel liquéfié.

Ce troisième cycle d'exemption de surtaxes, le plus substantiel, intervient un mois après la signature de l'accord commercial de "phase 1" entre Pékin et Washington dans le cadre duquel la Chine s'est engagée à accroître ses achats de produits et services américains de 200 milliards de dollars sur deux ans.

Des représentants américains et des analystes ont fait part de leurs doutes quant à la capacité de la Chine à respecter ses engagements du fait de l'épidémie de coronavirus, qui a provoqué l'instauration d'importantes mesures de confinement en Chine continentale et affecté grandement la deuxième puissance économique mondiale.

Pékin avait annoncé plus tôt ce mois-ci la réduction, de moitié, des surtaxes imposées sur plus de 1.700 produits importés des Etats-Unis depuis l'an dernier au moment d'une escalade des tensions commerciales sino-américaines.

Le ministère chinois des Finances a indiqué mardi que les entreprises souhaitant bénéficier des exemptions de surtaxes sur les produits américains importés en Chine pouvaient soumettre leurs demandes à partir du 2 mars. Les exemptions accordées seront valables pendant un an, a-t-il précisé.

(Stella Qiu et Se Young Lee; version française Jean Terzian)