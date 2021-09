La Chine tente d'apaiser les craintes d'une pénurie d'électricité

par Gabriel Crossley et Shivani Singh

SHENYANG (Reuters) - La Chine a demandé mercredi aux compagnies ferroviaires et aux autorités locales d'accélérer l'acheminement de charbon aux fournisseurs d'énergie, alors que plusieurs régions de la deuxième économie mondiale sont confrontées à des coupures d'électricité qui pèsent déjà sur l'activité industrielle.

Cette requête, émise par l'organe de planification économique du pays, intervient alors que la pénurie de charbon se conjugue avec un durcissement de la réglementation anti-pollution et une forte demande manufacturière pour faire grimper les prix du charbon, principale source d'électricité de la Chine, à l'approche de l'hiver.

Les contrats à terme sur le charbon thermique en Chine ont atteint un niveau record de 1.376,8 yuans (182,87 euros) par tonne mercredi en début de matinée, ce qui accentue la pression sur les compagnies d'électricité.

Les autorités chinoises ont déjà imposé des restrictions à l'utilisation de l'électricité dans de larges zones du pays, notamment dans trois provinces du nord-est où habitent près de 100 millions de personnes.

"Chaque compagnie ferroviaire doit renforcer le transport du charbon vers les centrales électriques dont les stocks sont inférieurs à sept jours et lancer le mécanisme d'approvisionnement d'urgence en temps voulu", a demandé la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC).

Les autorités tentent de rassurer les habitants en leur disant qu'il y aura suffisamment d'électricité pour les logements et le chauffage avant le début de la saison hivernale, mais depuis la semaine dernière, plusieurs provinces du nord-est sont soumises à un rationnement pendant les heures de pointe.

Des informations de presse et des messages publiés sur les médias sociaux signalent en outre des pannes de feux de circulation et de réseaux 3G et les restrictions continuent également d'affecter l'activité de l'industrie lourde, ainsi que la sidérurgie et le secteur manufacturier.

Li Shuo, conseiller pour Greenpeace Asie de l'Est, a appelé la Chine à réformer son secteur énergétique pour l'aider à absorber les fluctuations de prix et à assurer la stabilité.

"Cette pénurie d'électricité aura d'énormes répercussions économiques et politiques. Mais remettons les pendules à l'heure, la cause profonde est le prix élevé du charbon, PAS les politiques climatiques", a-t-il écrit sur twitter cette semaine.

