La Chine suspend le dialogue économique avec l'Australie

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine a suspendu "indéfiniment" jeudi toute activité dans le cadre d'un dialogue économique stratégique Chine-Australie, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), principal organe de planification économique du pays.

"Récemment, certains responsables du gouvernement du Commonwealth australien ont lancé une série de mesures visant à perturber les échanges et la coopération normaux entre la Chine et l'Australie, par esprit de guerre froide et de discrimination idéologique", a déclaré la NDRC dans un communiqué sur cette décision.

Les liens bilatéraux sont tendus depuis que l'Australie est devenue le premier pays à interdire publiquement le géant technologique chinois Huawei de son réseau 5G, en 2018.

Les relations se sont encore détériorées l'année dernière lorsque l'Australie a demandé une enquête indépendante sur les origines du nouveau coronavirus, suscitant des représailles commerciales de la part de la Chine.

Le ministre australien du commerce, Dan Tehan, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la décision de la Chine.

(Gabriel Crossley et Kirsty Needham; version française Camille Raynaud)