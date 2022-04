La Chine signe un accord de sécurité avec les îles Salomon

SYDNEY/PÉKIN (Reuters) - La Chine a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord de coopération en matière de sécurité avec les îles Salomon, une annonce qui devrait renforcer les inquiétudes des États-Unis et de ses alliés, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, face à l'influence croissante de la Chine dans la région.

L'Accord a été signé par le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre des Affaires étrangères des îles Salomon Jeremiah Manele, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse à Pékin.

Wang Wenbin n'a pas donné de détails sur le lieu ou la date exacte de la signature.

Canberra craint que l'accord, dont les détails n'ont pas été rendus publics, soit un pas vers une présence militaire chinoise à moins de 2.000 km de l'Australie.

Plus tôt dans la journée de mardi, l'archipel a été informée de l'envoi par la Chine de fonctionnaires le mois prochain pour signer des accords de coopération.

L'ambassade de Chine et des responsables des îles Salomon avaient précédemment signé une lettre d'intention prévoyant l'envoi de policier et militaires chinois, selon les besoins, pour protéger les infrastructures et l'ordre social, mais l'accord n'avait pas été ratifié par les gouvernements.

Lundi, la Maison Blanche a déclaré qu'une délégation américaine, comprenant le coordinateur Indo-Pacifique Kurt Campbell, se rendrait cette semaine à Honiara, la capitale de l'archipel, pour discuter des préoccupations concernant la Chine, ainsi que de la réouverture d'une ambassade américaine.

Manasseh Sogavare, Premier ministre des Îles Salomon, a déclaré au Parlement que l'accord de sécurité proposé n'inclurait pas l'établissement d'une base militaire chinoise.

