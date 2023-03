La Chine se fixe un objectif de croissance économique d'environ 5% pour 2023

par Thomas Peter et Ryan Woo PÉKIN (Reuters) - Pékin a fixé l'objectif de croissance de l'économie chinoise à environ 5% cette année, indique dimanche un document gouvernemental publié alors que s'ouvre la session plénière annuelle du Parlement. Le Premier ministre Li Keqiang a estimé qu'il était essentiel de donner la priorité à la stabilité économique, fixant l'objectif de création d'emplois non-agricoles à environ 12 millions cette année, contre 11 millions l'an dernier. La croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est établie à 3,0% sur l'ensemble de l'année 2022, un chiffre inférieur à l'objectif d'"environ 5,5%" fixé par Pékin et qui marque un net ralentissement par rapport à la croissance de 8,4% en 2021. L'objectif de croissance fixé par Pékin pour 2023 s'établit dans le bas de la fourchette proposée, qui prévoyait d'atteindre, selon les déclarations faites par une source à Reuters, jusqu'à 6%. Li Keqiang a fixé l'objectif de déficit budgétaire à 3% du PIB pour 2023, selon le document, contre environ 2,8% l'an dernier. (Rédigé par Tony Munroe; version française Camille Raynaud)