La Chine se dit "profondément préoccupée" par l'escalade du conflit en Ukraine

PEKIN, 21 février (Reuters) - La Chine est "profondément préoccupée" par l'escalade du conflit en Ukraine et par l'éventualité que la situation devienne hors de contrôle, a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, lors d'un discours en marge de la publication par Pékin d'un livre blanc sur la sécurité. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a près d'un an, la Chine s'est gardé de condamner l'offensive de la Russie, avec laquelle elle a conclu l'an dernier un partenariat "sans limite". Les Etats-Unis ont prévenu la Chine de conséquences si elle apportait un soutien militaire à la Russie, ce que Pékin nie faire. "Nous exhortons certains pays à arrêter immédiatement d'attiser les flammes", a déclaré Qin Gang. "Nous sommes fermement opposés à toute forme d'hégémonie, à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires de la Chine". (Reportage Martin Pollard, Laurie Chen; version française Jean Terzian)