La Chine se dit "extrêmement" préoccupée par le décret limitant les investissements US à l'étranger

(Bien lire "ministère chinois du Commerce" au premier paragraphe) PÉKIN, 10 août (Reuters) - Le ministère chinois du Commerce s'est dit "extrêmement préoccupé" par le décret limitant certains investissements américains en Chine signé mercredi par le président américain, ajoutant qu'il se réservait le droit de prendre des mesures. Le ministère a dit espérer que les Etats-Unis respecteraient les règles sur lesquelles repose l'économie de marché et le principe de la concurrence loyale tout en s'abstenant "d'entraver artificiellement la coopération et les échanges commerciaux et économiques internationaux." Joe Biden a signé mercredi un décret limitant certains investissements américains en Chine dans des technologies considérées comme sensibles et contraignant les entreprises à obtenir avertir le gouvernement pour investir dans d'autres secteurs technologiques. (Reportage rédaction de Pékin, rédigé par Liz Lee; version française Camille Raynaud)