La Chine renforce les mesures pour lutter contre l'épidémie de COVID-19

par Ryan Woo

PÉKIN (Reuters) - Les autorités chinoises ont renforcé les mesures visant à lutter contre l'épidémie de COVID, notamment les confinements, alors que le nombre de nouveaux cas est au plus haut.

Les autorités ont fait état de 10.535 nouveaux cas de contamination jeudi, le nombre le plus haut enregistré depuis le 29 avril dernier, lorsque la ville de Shanghai était soumise à un confinement strict.

Cette reprise de l'épidémie a poussé la plus haute autorité du pays à réaffirmer son soutien à la politique de "zéro COVID" qui, selon le président chinois Xi Jinping, permet de sauver des vies.

A Canton, nouvel épicentre de l'épidémie en Chine, 2.824 nouveaux cas ont été recensé jeudi. Au moins trois des onze districts de la ville sont soumis à des restrictions.

"Tous les habitants doivent rester chez eux", a indiqué le gouvernement local dans un communiqué. "Seule une personne par foyer sera autorisée à sortir pour se procurer des produits de première nécessité suivant un calendrier précis."

Les mesures de lutte contre l'épidémie ont également été renforcées à Pékin, Zhengzhou et Chongqing.

(Reporting by Ryan Woo; Additional reporting by Josh Ye in Hong Kong and Jason Xue in Shanghai; Editing by Gerry Doyle)