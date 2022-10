La Chine renforce les mesures anti-COVID-19 dans les grandes villes face à une résurgence de cas

par Ryan Woo et Casey Hall

SHANGHAÏ (Reuters) - Shanghaï et d'autres grandes villes chinoises, dont Shenzhen et Xian, ont intensifié les tests de dépistage du COVID-19 en raison de l'augmentation des infections après une semaine de vacances, certaines autorités locales ayant déjà fermé des écoles, des lieux de divertissement et des sites touristiques.

Les infections ont augmenté cette semaine pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis le mois d'août, en raison de l'augmentation des voyages à l'intérieur du pays pendant la "semaine d'or" de la fête nationale au début du mois.

Les autorités ont signalé 2.089 nouvelles infections locales pour le 10 octobre, le chiffre le plus élevé depuis le 20 août.

Alors que la plupart des cas ont été détectés dans des destinations touristiques, notamment dans des sites pittoresques de la région de la Mongolie intérieure, les mégapoles, qui accueillent souvent des touristes aisés, ont commencé à signaler davantage de cas cette semaine.

La capitale financière de la Chine, Shanghaï, une ville de 25 millions d'habitants, a signalé 28 nouveaux cas locaux pour le 10 octobre.

Shanghaï, soucieuse d'éviter une répétition de la fermeture économiquement dévastatrice et mentalement traumatisante d'avril et mai, a déclaré tard lundi que ses 16 districts devaient effectuer des tests de routine au moins deux fois par semaine jusqu'au 10 novembre, contre un seul test hebdomadaire précédemment.

Au 10 octobre, 36 villes chinoises appliquaient à des degrés divers des mesures de confinement ou de contrôle, avec environ 196,9 millions de personnes concernées, contre 179,7 millions la semaine précédente, selon la société Nomura.

Les mesures préventives contre le COVID-19 interviennent à quelques jours d'un congrès clé du Parti communiste qui débutera le 16 octobre, au cours duquel le président Xi Jinping devrait probablement être nominé pour un troisième mandat présidentiel de cinq ans.

(Reportage Ryan Woo et Casey Hall ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)