La Chine relève son niveau d'alerte inondations dans le nord-est

SHANGHAI (Reuters) - Les autorités chinoises ont relevé dimanche le niveau d'alerte inondations dans le nord-est du pays en raison de la montée des eaux des affluents de la rivière Songhua, après plusieurs jours de fortes pluies causées par le typhon Doksuri. Le ministère chinois des Ressources en eau a relevé l'alerte inondations au niveau III à 10 heures (02h00 GMT) en Mongolie intérieure, à Jilin et à Heilongjiang. La Chine utilise un système d'intervention d'urgence à quatre niveaux, le premier étant le plus urgent. Le Heilongjiang, connu comme le "grenier à blé du nord de la Chine", subit les conséquences du typhon Doksuri, qui a causé au moins 20 décès, déplacé des milliers de personnes et inondé Pékin et plusieurs autres villes depuis qu'il a touché terre dans le sud il y a une semaine. Dimanche, la Chine a alloué 350 millions de yuans (44,33 millions d'euros) supplémentaires pour soutenir les opérations de sauvetage et de reconstruction dans les régions touchées par les inondations, notamment Pékin, Tianjin, Hebei, Heilongjiang et Jilin, selon un communiqué du gouvernement. Le gouvernement avait précédemment alloué 170 millions de yuans aux opérations de sauvetage et de reconstruction. (Reportage Bureau de Shanghaï ; version française Kate Entringer)