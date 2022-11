La Chine réitère son engagement en faveur de la politique du 'zéro COVID'

PEKIN (Reuters) - Le Comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, la plus haute autorité du pays, a appelé jeudi à un soutien indéfectible à la politique de "zéro COVID" alors que l'épidémie reprend en Chine, rapportent les médias d'Etat.

Le comité, dont la nouvelle composition a été dévoilée lors du congrès du Parti communiste le mois dernier, se réunissait pour la première fois.

L'épidémie de COVID en Chine a continué de s'étendre jeudi, le nombre de nouveaux cas étant le plus élevé depuis avril.

Le Politburo, présidé par le président Xi Jinping, a souligné la nécessité de minimiser son impact sur l'économie.

"Nous devons prendre des mesures plus résolues et décisives pour freiner la propagation de l'épidémie dès que possible et rétablir une production et un ordre de vie normaux dès que possible", ont déclaré les dirigeants lors de la réunion, selon l'agence Chine nouvelle.

"Nous ne devons pas relâcher les initiatives nécessaires de prévention de l'épidémie", a également déclaré l'organe de direction.

Les autorités de la métropole méridionale de Canton, durement touchée, ont exhorté jeudi les habitants à travailler à domicile, sans toutefois décréter un confinement.

Dans cette ville d'environ 19 millions d'habitants, plus de 2.000 cas ont été signalés pour la troisième journée consécutive et les autorités ont lancé des tests à grande échelle.

À Pékin, les organisateurs du salon automobile phare de la Chine ont déclaré que l'événement, déjà reporté, n'aurait pas lieu cette année en raison de la reprise de l'épidémie dans la capitale, qui a signalé 95 nouvelles infections pour la journée précédente, contre 80 un jour plus tôt.

Le Politburo a également appelé la Chine à "faire du bon travail" en matière de vaccination des populations clés, ce que les experts considèrent comme une première étape essentielle vers une éventuelle stratégie de sortie de la politique de "zéro COVID".

(Reportage Tony Munroe, Martin Pollard et rédaction de Pékin, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)