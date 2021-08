La Chine réduit le temps d'accès des mineurs aux jeux en ligne

Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) - Les autorités chinoises ont limité lundi le temps que les mineurs peuvent consacrer aux jeux en ligne à une heure les vendredis, week-ends et jours fériés, afin de lutter contre leur dépendance au jeu, ont rapporté les médias d'État.

Selon cette nouvelle réglementation, les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront jouer qu'entre 20 heures et 21 heures, heure locale, ces jours-là, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Les sociétés de jeux en ligne n'auront pas le droit de leur fournir des services de jeux en dehors de cette plage horaire et devront s'assurer de la mise en place de systèmes de vérification d'identité, a déclaré l'autorité de régulation, qui supervise le marché des jeux vidéo dans le pays.

La Chine limitait jusqu'à présent l'accès des mineurs aux jeux en ligne à trois heures pendant les vacances et à une heure et demie les autres jours.

Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de contrôle renforcée menée par Pékin à l'encontre des géants chinois de la technologie, tels qu'Alibaba Group et Tencent Holdings, qui a suscité l'inquiétude des investisseurs et pesé sur les actions chinoises en Chine et à l'étranger.

L'Administration nationale de la presse et des publications augmentera également la fréquence et l'intensité des inspections des sociétés de jeux en ligne afin de s'assurer de la mise en place de limites de temps et de systèmes de lutte contre la dépendance, a-t-elle déclaré à Chine nouvelle.

(Reportage Brenda Goh; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)