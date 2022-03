La Chine recherche toujours la seconde boîte noire de l'avion de China Eastern

par Martin Quin Pollard

WUZHOU, Chine, 24 mars (Reuters) - L'équipe d'enquêteurs dépêchée sur le site du crash du vol MU5735 de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine, est toujours à la recherche de la seconde boîte noire de l'appareil.

Une première boîte noire a été retrouvée mercredi et selon un représentant de l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC), il s'agit de l'enregistreur des conversations dans le cockpit.

Le matériel d'enregistrement, qui semble avoir résisté à l'impact et être relativement en bon état, a été envoyé à Pékin pour être analysé, a précisé le responsable.

L'enregistreur de voix du cockpit fournira aux enquêteurs des détails sur les communications entre les trois pilotes du vol, un de plus que ce qui est normalement requis à bord d'un Boeing 737-800.

Le vol MU5735 reliait lundi Kunming, dans le sud-ouest du pays, à Guangzhou, sur la côte, avec 132 personnes à son bord et s'est écrasé dans les montagnes du sud de la Chine.

L'enquête sur le crash est menée par la Chine qui a invité les États-Unis à y participer, l'avion ayant été conçu et fabriqué dans ce pays.

