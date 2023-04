La Chine réaffirme sa souveraineté sur le détroit de Taiwan

SHANGHAI, 21 avril (Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré vendredi que les deux rives du détroit de Taiwan appartenaient à la Chine et qu'il était logique et approprié que Pékin défende sa souveraineté. S'exprimant au cours d'un forum à Shanghai, lors duquel il a évoqué un vaste éventail de sujets dont Taiwan, le haut diplomate chinois a dénoncé "l'absurde rhétorique accusant la Chine de bouleverser le statu quo, de perturber la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan". Qin Gang a ajouté que les personnes de bonne foi pouvaient "voir qui exerce un harcèlement hégémonique et qui a des pratiques nobles". "Ce n'est pas la Chine territoriale mais les puissances séparatistes de Taiwan et une poignée de pays qui tentent de perturber le statu quo", a-t-il poursuivi. "Ceux qui jouent avec le feu sur Taiwan finiront par se brûler". Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron, a mené ce mois-ci des exercices militaires autour de l'île pour protester contre la rencontre aux Etats-Unis entre la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy. (Reportage Casey Hall; version française Jean Terzian)