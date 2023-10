La Chine qualifie les Etats-Unis d'"empire du mensonge"

PÉKIN, 30 septembre (Reuters) - Les États-Unis sont le véritable "empire du mensonge", a déclaré samedi le ministère chinois des Affaires étrangères, critiquant un rapport du Département d'État américain accusant Pékin d'investir des milliards de dollars chaque année dans des opérations de manipulation de l'information. La Chine manipule les médias du monde entier par la censure, la collecte de données et les achats secrets de médias étrangers, affirme le Département d'État américain dans son rapport publié jeudi. Malgré cette campagne, Pékin a connu des "revers majeurs" dans les pays démocratiques où les médias locaux et la société civile ont résisté, poursuit le rapport, rédigé à la demande du Congrès. Le rapport ne tient pas compte des faits et constitue en soi une fausse information, réplique le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Les agences du Département d'Etat américain qui ont produit le rapport sont "la source de fausses informations et le poste de commandement de la 'guerre cognitive'", poursuit-il. "Les faits ont prouvé à maintes reprises que les Etats-Unis sont le véritable 'empire du mensonge'", ajoute le ministère chinois. Le rapport américain intervient dans un contexte de tentatives chinoises d'accroître l'empreinte mondiale des médias contrôlés par Pékin. Le gouvernement chinois cherche à lutter contre l'image négative de la Chine propagée selon lui par les médias mondiaux. (Reportage Ryan Woo; Version française Elizabeth Pineau)