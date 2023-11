La Chine promeut le développement du secteur stratégique des terres rares

La Chine promeut le développement du secteur stratégique des terres rares













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine, premier fournisseur mondial de terres rares, va coordonner l'exploration, le développement, l'utilisation et la gestion du secteur, a rapporté vendredi la télévision d'État, soulignant l'importance que Pékin attache à cette ressource minérale stratégique. Selon les données de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), la Chine représentait 70% de la production minière mondiale de terres rares en 2022, suivie par les États-Unis, l'Australie, le Myanmar et la Thaïlande. La domination chinoise dans l'approvisionnement en terres rares a été toutefois remise en question par les efforts continus des autres pays pour diversifier la chaîne d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard de la deuxième économie mondiale. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments utilisés dans des produits allant des lasers et équipements militaires aux aimants que l'on trouve dans les véhicules électriques, les turbines éoliennes et l'électronique grand public. L'intérêt pour les terres rares a connu un nouvel essor depuis que Pékin a annoncé en octobre qu'il exigerait des licences d'exportation pour certains produits à base de graphite à partir de décembre afin de protéger la sécurité nationale. Cette décision faisait suite à l'annonce, en juillet, de restrictions à l'exportation de gallium et de germanium à partir du mois d'août, citant des problématiques de sécurité nationale, ce qui a eu pour effet d'étouffer les expéditions internationales de ces métaux destinés à la fabrication de puces. Pékin contrôle son approvisionnement en terres rares en émettant des quotas, généralement deux fois par an, ce qui est également un moyen de résoudre les problèmes de longue date liés à l'exploitation minière illégale. Le quota annuel de terres rares de la Chine pour la production minière ainsi que pour la fusion et la séparation s'élevait en 2023 à 240.000 tonnes et 230.000 tonnes, respectivement, soit une augmentation de 14% sur un an, contre une progression annuelle de 25% en 2022. Les exportations chinoises des 17 minéraux au cours des neuf premiers mois de 2023 ont augmenté de 6,6% sur un an pour atteindre 40.372 tonnes, selon les données douanières. Dans le même temps, ses importations sur la période janvier-septembre ont bondi de 49,2 % sur l'année pour atteindre 134.334 tonnes. (Reportage Amy Lv et Dominique Patton à Pékin ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)