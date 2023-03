La Chine prolonge le mandat du gouverneur de la banque centrale et du ministre des Finances

par Joe Cash PÉKIN (Reuters) - La Chine a reconduit contre toute attente le gouverneur de sa banque centrale et le ministre des Finances dans leurs fonctions lors de la réunion annuelle du Parlement dimanche, privilégiant la continuité alors que des défis économiques se profilent pour le pays. Le président Xi Jinping a rompu avec les conventions en maintenant Yi Gang au poste de gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC) et Liu Kun à la tête du ministère des Finances alors que les deux hommes ont atteint l'âge officiel de la retraite, fixé à 65 ans. La plupart des autres ministres restent aussi en place. "Le fait d'opter pour la continuité pour ces rôles économiques fondamentaux suggère que l'accent est mis sur la crédibilité et la stabilité", estime Mattie Bekink, directrice chez Economist Intelligence Corporate Network. "Il s'agit peut-être aussi d'une reconnaissance tacite de certains des défis auxquels Pékin est confronté en ce moment", a-t-elle ajouté. "Le véritable défi pour le troisième mandat Xi (Jinping) est de savoir s'il s'attaquera aux déséquilibres structurels de l'économie chinoise et s'il entreprendra les réformes nécessaires pour garantir la compétitivité à long terme de la Chine". Le gouvernement a fixé un objectif de croissance d'environ 5% pour 2023, après une progression du PIB de 3% l'année dernière, l'un des plus faibles performances depuis des décennies. Les responsables politiques ont pour mission de remettre l'économie sur des rails après trois années de restrictions sanitaires et de relations de plus en plus tendues avec l'Occident. Le plus important changement annoncé dans le cadre du remaniement gouvernemental a été la désignation samedi de Li Qiang, ancien chef du parti communiste à Shanghai et proche du président Xi Jinping, au poste de Premier ministre. D'autres nominations sont attendues dans les semaines à venir, Pékin mettant en place une vaste réorganisation de ses organismes gouvernementaux. (Joe Cash; avec Qiaoyi Li et Yew Lun Tian, version française Laetitia Volga)