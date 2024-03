La Chine prévoit de mettre l'accent sur l'informatique quantique et l'IA

La Chine prévoit de mettre l'accent sur l'informatique quantique et l'IA













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine mettra en place des plans destinés à développer les nouvelles technologies, dont l'informatique quantique, et cherchera à atteindre l'autosuffisance technologique, selon un rapport de travail du gouvernement chinois. Le pays renforcera ses efforts liés au big data et à l'intelligence artificielle (IA) et a l'intention de lancer plusieurs programmes scientifiques et technologiques, précise le rapport. "Nous exploiterons pleinement les forces du nouveau système de mobilisation des ressources à l'échelle nationale pour augmenter la capacité d'innovation de la Chine", ajoute le rapport. Ces dernières années, Pékin a fait de l'autosuffisance technologique une priorité, les tensions commerciales avec les États-Unis ayant pesé sur le pays. A lire aussi... La Chine a déclaré vouloir améliorer sa sécurité et sa résilience économique en encourageant les capacités d'innovation domestiques et en réduisant la dépendance aux fournisseurs étrangers, tout en insistant sur l'importance du gouvernement pour atteindre cet objectif. L'accent mis cette année sur les nouvelles technologies, comme l'IA, n'est pas surprenant, juge Alfredo Montufar-Helu, directeur du bureau chinois du Conference Board, basé à Pékin. Le rapport s'inscrit dans la continuité de la Conférence centrale sur le travail économique de l'année dernière, durant laquelle l'autonomie, le développement technologique, et le renforcement des chaînes d'approvisionnement avaient été identifiés comme des priorités absolues, poursuit l'expert. Depuis l'année dernière, l'importance du gouvernement dans les secteurs technologiques s'est accrue. La Chine a créé une nouvelle commission technologique sous le contrôle du Parti communiste et qui supervise le ministère de la Science et de la technologie, s'arrogeant ainsi certaines des responsabilités du ministère. "Je pense que le gouvernement considère cette centralisation comme un moyen de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité du ciblage de technologiques clés", estime Doug Fuller, chercheur à l'école de commerce de Copenhague. "Toutefois, le flux d'informations nécessaires à la mise en oeuvre de politiques efficaces pourrait diminuer avec la centralisation, ce qui exacerbera probablement le problème existant des asymétries d'information entre les ministères centraux et les autres acteurs". Selon le rapport, la Chine va également former davantage de scientifiques et d'équipes d'innovation et améliorer les mécanismes permettant d'identifier et d'encourager les innovateurs. (Reportage des bureaux de Pékin et Shanghai¨, version française Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)