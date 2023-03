La Chine prévoit d'augmenter de 7,2% ses dépenses de défense en 2023

par Yew Lun Tian PÉKIN (Reuters) - La Chine va augmenter ses dépenses de défense de 7,2% en 2023, un rythme légèrement plus soutenu par rapport à l'année précédente, alors que le Premier ministre Li Keqiang a appelé les forces armées à renforcer leur préparation au combat. Pékin prévoit de dépenser 1.550 milliards de yuans (211 milliards d'euros) en matière de défense cette année, était-il indiqué dans le budget pour 2023 dévoilé dimanche par le gouvernement chinois. Dans son rapport présenté lors de la session plénière annuelle du Parlement, Li Keqiang a déclaré que les opérations militaires, le développement des capacités et la préparation au combat devait être "bien coordonnée pour accomplir les tâches principales". "Nos forces armées, en mettant l'accent sur les objectifs du centenaire de l'Armée populaire de libération en 2027, doivent s'efforcer de mener des opérations militaires, de renforcer la préparation au combat et d'améliorer les capacités militaires", a-t-il déclaré lors de son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Parlement. "Les forces armées devraient intensifier l'entraînement et la préparation militaires dans tous les domaines, élaborer de nouvelles orientations stratégiques militaires, consacrer davantage d'énergie à l'entraînement dans des conditions de combat et faire des efforts bien coordonnés pour renforcer le travail militaire dans toutes les directions et tous les domaines", a encore dit Li Keqiang. (Reportage Yew Lun Tian, rédigé par Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)